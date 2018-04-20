Ещё
Трамп рассердился из-за звонка Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: Трамп был недоволен Флинном за то, что он не сразу проинформировал его о звонке Путина 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не был вовремя проинформирован о звонке президента России Владимира Путина в январе 2017 года и выразил в этой связи недовольство Майклом Флинном, занимавшим в то время пост помощника президента по национальной безопасности. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.
О недовольстве Трампа стало известно из записки Джеймса Коми, занимавшего в тот период пост директора ФБР. В этом документе, направленном в четверг вечером в Конгресс США, излагаются воспоминания Коми о встрече с Трампом за обедом в Белом доме 28 января 2017 года. Согласно его версии событий, Трамп пожаловался на то, что у Флинна отсутствовал здравый смысл, поскольку тот безотлагательно не уведомил Трампа о звонке президента России после инаугурации.
Как отметило агентство, в копии документа, направленном в Конгресс, имя собеседника Трампа было вычеркнуто.
Майкл Флинн занимал пост помощника президента по национальной безопасности всего месяц и был вынужден оставить эту должность в феврале 2017 года после того, как он не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США.
ТАСС: последние новости
Трамп сожалеет, что в Сирии произошло столкновение между американцами и россиянами Как африканские страны меняли свои названия. Досье Глава МИД Ирана: выход США из ядерной сделки может иметь крайне неприятные последствия
Комментарии26  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет27
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня32
США уничтожили суперброневики наемников из РФ192
США предложили лишить российского золота509
Безопасность России оказалась под угрозой283
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение