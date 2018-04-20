Асад принял решение после атаки по Сирии

Le Parisien: Асад отказался от ордена Почётного легиона после удара Франции по Сирии

По сообщениям Le Parisien, администрация сирийского президента Башара Асада в четверг объявила о возвращении Франции ордена Почётного легиона, полученного главой Сирии из рук Жака Ширака. Как отмечает издание, в 2001 году сирийский лидер получил орден Кавалера Большого креста, то есть был возведён в наивысшее из возможных званий для членов ордена.

«Министерство иностранных дел и эмигрантов официально возвратило Французской республике через посольство Румынии в Дамаске, представляющее интересы Франции в Сирии, орден Почётного легиона, выданный президенту Асаду бывшим президентом Франции Жаком Шираком», — сказано в официальном заявлении администрации.

Решение вернуть орден Почётного легиона было принято после «участия Франции в трёхсторонней агрессии против Сирии вместе с Соединёнными Штатами Соединённым Королевством », отмечается в заявлении.

«Для президента Асада нет никакой почести в том, чтобы носить награду от режима, находящегося в рабстве у США», — заявляют сирийские власти.