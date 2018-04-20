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WP: Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes
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WP: Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший журналист Forbes Джонатан Гринберг заявил, что в 1984 году нынешний президент США Дональд Трамп притворился своим официальным представителем и соврал о своем состоянии, чтобы попасть в список 400 самых богатых людей Соединенных Штатов. Об этом он написал в газете The Washington Post.
Гринберг сообщил, что в мае 1984 года ему позвонил человек, который назвал себя официальным представителем Трампа из строительной компании Trump Organization. Он представился именем Джон Бэррон и сказал, что Трамп на самом деле намного богаче, чем об этом известно журналистам.
"Большинство активов [Trump Organization] принадлежат мистеру Трампу. Вы считаете, что Фреду Трампу [отцу Дональда] принадлежит половина компании… но я думаю, что сейчас вы можете считать [владельцем] Дональда Трампа", — сказал Бэррон.
Он добавил, что в тот момент Трампу-младшему принадлежало «более 90% компании».
Недавно Гринберг обнаружил, что голос Бэррона очень похож на голос Трампа. В качестве доказательства он приложил запись интервью. Также в издании подчеркнули, что Трамп неоднократно использовал имя Джон Бэррон в качестве псевдонима.
Журналист отметил, что в 1982 году Трампа включили в список Forbes с состоянием около $100 млн, хотя на самом деле он владел около $5 млн  Ранее сообщалось, что Трамп попал в список 100 самых влиятельных людей, составленный журналом Time.
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