WP: Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes

Гринберг сообщил, что в мае 1984 года ему позвонил человек, который назвал себя официальным представителем Трампа из строительной компании Trump Organization. Он представился именем Джон Бэррон и сказал, что Трамп на самом деле намного богаче, чем об этом известно журналистам.

"Большинство активов [Trump Organization] принадлежат мистеру Трампу. Вы считаете, что Фреду Трампу [отцу Дональда] принадлежит половина компании… но я думаю, что сейчас вы можете считать [владельцем] Дональда Трампа", — сказал Бэррон.

Он добавил, что в тот момент Трампу-младшему принадлежало «более 90% компании».

Недавно Гринберг обнаружил, что голос Бэррона очень похож на голос Трампа. В качестве доказательства он приложил запись интервью. Также в издании подчеркнули, что Трамп неоднократно использовал имя Джон Бэррон в качестве псевдонима.