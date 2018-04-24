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«Большая семерка» поддержала удар США по Сирии
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«Большая семерка» поддержала удар США по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Hassan Ammar
Министры иностранных дел стран "большой семерки" поддержали недавний удар США, Великобритании и Франции по Сирии, обвинив власти арабской республики в применении химического оружия.
"Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией для облегчения огромных страданий сирийского народа путем ослабления способности режима (президента Сирии Башара) Асада применять химическое оружие и сдерживать любое его применение в будущем, о чем свидетельствуют их действия, предпринятые 13 апреля", — говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто.
"Этот ответ был ограниченным, соразмерным и необходимым и принимался только после исчерпания всех возможных дипломатических возможностей для поддержания международных норм против применения химического оружия", — отмечается в заявлении.
В группу G7 помимо США, Великобритании и Франции входят Германия, Италия, Канада и Япония.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
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Комментарии13  Ещё 50 источников 
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