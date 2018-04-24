«Большая семерка» поддержала удар США по Сирии

Великобритании и Министры иностранных дел стран "большой семерки" поддержали недавний удар США Франции по Сирии , обвинив власти арабской республики в применении химического оружия.

"Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией для облегчения огромных страданий сирийского народа путем ослабления способности режима (президента Сирии Башара) Асада применять химическое оружие и сдерживать любое его применение в будущем, о чем свидетельствуют их действия, предпринятые 13 апреля", — говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто.

"Этот ответ был ограниченным, соразмерным и необходимым и принимался только после исчерпания всех возможных дипломатических возможностей для поддержания международных норм против применения химического оружия", — отмечается в заявлении.

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США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.