«Здравый смысл возьмет верх в отношениях с ЕС»

Лавров выразил уверенность в торжестве здравого смысла в отношениях с Евросоюзом

"Я уверен, что здравый смысл возьмет верх и отношения между Евросоюзом и Российской Федерацией, между членами Евросоюза и Российской Федерацией будут строиться, исходя из коренных национальных интересов каждого из партнеров, а не исходя из интересов геополитических игр, причем проецируемых очень часто извне нашего региона", — сказал Лавров.

Министр также выразил сомнение в том, что где-то "есть какие-то дальновидные разумные политики, которые считают этот период полезным для народов наших стран" и заявил о своей убежденности в том, что "период, который мы сейчас переживаем, никем не воспринимается в Евросоюзе, как и в России, в качестве позитивного".

Ранее в ЕС рассказали о готовности к сотрудничеству с Россией.