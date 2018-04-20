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«Здравый смысл возьмет верх в отношениях с ЕС»
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Лавров выразил уверенность в торжестве здравого смысла в отношениях с Евросоюзом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в отношениях России и Евросоюза возобладает здравый смысл, передает РИА "Новости".
"Я уверен, что здравый смысл возьмет верх и отношения между Евросоюзом и Российской Федерацией, между членами Евросоюза и Российской Федерацией будут строиться, исходя из коренных национальных интересов каждого из партнеров, а не исходя из интересов геополитических игр, причем проецируемых очень часто извне нашего региона", — сказал Лавров.
Министр также выразил сомнение в том, что где-то "есть какие-то дальновидные разумные политики, которые считают этот период полезным для народов наших стран" и заявил о своей убежденности в том, что "период, который мы сейчас переживаем, никем не воспринимается в Евросоюзе, как и в России, в качестве позитивного".
Ранее в ЕС рассказали о готовности к сотрудничеству с Россией.
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