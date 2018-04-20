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В сирийском Тартусе разгружают корабли под дымовой завесой
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В сирийском Тартусе разгружают корабли под дымовой завесой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
В порту сирийского Тартуса под дымовой завесой разгружаются грузовые корабли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на австралийские СМИ.
По данным средств массовой информации, несколько судов пришвартовались в порту, где находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России, и начали разгружаться «под покровом» дыма и аэрозольного газа, который специально предназначен для блокировки обзора со спутников и беспилотников.
Накануне Bosphorus Observer сообщил, что Россия везет некий военный груз на свою военно-морскую базу в Тартусе. По информации издания, в средиземноморской части пролива Босфор был замечен грузовой корабль России Sparta II, который вез из Новороссийска «военный груз для Оборонлогистики».
«Оборонлогистика» — транспортно-логистический оператор, обеспечивающий потребности Министерства обороны России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть поставки Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300. По его словам, к этому Россию подталкивает «возмутительный акт агрессии» со стороны США, Великобритании и Франции, а российские ЗРК на вооружении армии Сирии помогут ближневосточной стране обеспечить свою безопасность и предотвратить агрессию.
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