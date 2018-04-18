СМИ узнали о встрече директора ЦРУ с лидером КНДР 

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео встречался с Ким Чен Ыном во время тайной поездки в КНДР в пасхальные выходные. Об этом, как передает ТАСС, пишет газета Washington Post (WP).
Издание назвало эту «экстраординарную встречу между одним из наиболее доверенных эмиссаров (президента США Дональда) Трампа и авторитарным руководителем страны-изгоя» частью усилий по закладке основы для прямых переговоров между двумя лидерами по поводу северокорейской ядерной программы. Газета подчеркнула, что Помпео совершил тайную поездку в КНДР вскоре после того, как Трамп выдвинул его кандидатуру на пост госсекретаря.
Это произошло 13 марта, когда глава Белого дома на своей странице в Twitter написал, что вместо Рекса Тиллерсона Госдепартаментом будет руководить Помпео. Сенат Конгресса пока еще не утвердил это назначение.
Трамп ранее заявил журналистам, что представители администрации США «на самом высоком уровне» обсуждают с КНДР вопросы, связанные с грядущей встречей с Ким Чен Ыном. Но уточнять, кто конкретно в этом задействован, президент не стал.