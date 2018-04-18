СМИ узнали о встрече директора ЦРУ с лидером КНДР

Издание назвало эту «экстраординарную встречу между одним из наиболее доверенных эмиссаров (президента США Дональда) Трампа и авторитарным руководителем страны-изгоя» частью усилий по закладке основы для прямых переговоров между двумя лидерами по поводу северокорейской ядерной программы. Газета подчеркнула, что Помпео совершил тайную поездку в КНДР вскоре после того, как Трамп выдвинул его кандидатуру на пост госсекретаря.

Это произошло 13 марта, когда глава Белого дома на своей странице в Twitter написал, что вместо Рекса Тиллерсона Госдепартаментом будет руководить Помпео. Сенат Конгресса пока еще не утвердил это назначение.