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Президент Венесуэлы готов урегулировать конфликт с Панамой
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Президент Венесуэлы заявил о готовности урегулировать конфликт с Панамой 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: © AP Photo / Erhan Elaldi/Pool
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу о готовности урегулировать конфликт с Панамой.
В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Сора. Панама ответила аналогичным запретом на работу венесуэльских авиакомпаний. Страны также отозвали послов.
"Я заявляю специально Панаме, что готов к решению всего, что должно быть решено, Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.
Президент Венесуэлы также приветствовал готовность МИД Панамы и лидера этой страны к диалогу.
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