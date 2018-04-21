В Никарагуа десять человек погибли во время протестов

В Никарагуа десять человек погибли, десятки пострадали во время протестов

По меньшей мере десять человек погибли и 88 пострадали в ходе протестов против реформы социального обеспечения в Никарагуа , сообщает новостной портал Infobae.

Протесты начались в среду и затронули несколько городов. Отмечается, что протестующие не согласны с реформой социального обеспечения, которая увеличивает сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

По данным портала, в сети появились фотографии, где видно, как полицейские стреляют в протестующих и применяют слезоточивый газ.

Вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо подтвердила, что за четверг и пятницу погибли десять человек.