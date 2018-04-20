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Лондон не договорился с ЕС о границе с Ирландией
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Лондон не договорился с Евросоюзом о границе с Ирландией, пишут СМИ 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Брюссель отказался от предложений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу того, как можно избежать ужесточения контроля на границе с Ирландией после выхода Британии из европейского блока, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
По данным издания, на текущей неделе высокопоставленные представители ЕС встречались с главным переговорщиком от Великобритании Олли Роббинсом. На встрече, как сообщили газете источники, предложения Мэй подверглись критике.
"Были представлены подробные и экспертные возражения", — заявил источник издания, которому сообщили о ходе встречи в Брюсселе. "Стало ясно, что ни одна из опций Британии по таможенному союзу не сработает", — добавил он.
В марте Мэй подтвердила отказ от намерения создавать полноценную границу между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, а также пообещала обеспечить такой таможенный режим с ЕС, который не привел бы к проблемам в торговле.
Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.
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