МИД Ирана обратился с предупреждением к США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран может принять ряд мер, которые будут неприятны для Вашингтона, сообщает агентство IRNA

Говоря о возможном отказе США от сделки, Зариф отметил, что если это произойдет, Иран будет действовать, исходя из собственных интересов, и может применить одну из мер в рамках заключенного соглашения и за его пределами.

"Определенно, меры, которые примет Исламская республика (в случае отказа США от сделки — ред.), и реакция международного сообщества будут очень неприятны для американцев", — сказал министр по прибытии в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Китай, Франция, Иран и "шестерка" международных посредников ( Россия , США, Великобритания Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза