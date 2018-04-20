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МИД Ирана обратился с предупреждением к США
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МИД Ирана обратился с предупреждением к США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран может принять ряд мер, которые будут неприятны для Вашингтона, сообщает агентство IRNA.
Говоря о возможном отказе США от сделки, Зариф отметил, что если это произойдет, Иран будет действовать, исходя из собственных интересов, и может применить одну из мер в рамках заключенного соглашения и за его пределами.
"Определенно, меры, которые примет Исламская республика (в случае отказа США от сделки — ред.), и реакция международного сообщества будут очень неприятны для американцев", — сказал министр по прибытии в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США выступают за изменение соглашения. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".
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