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Иран может возобновить ядерную программу из-за США
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Глава МИД Ирана назвал условия возобновления ядерной программы 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вернут санкции, Тегеран может возобновить свою ядерную программу.
"У нас имеется несколько вариантов, и все эти варианты готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью", — заявил Зариф в интервью телеканалу CBS.
Кроме того, министр отметил, что в случае, если США выйдут из соглашения, Иран будет готов к этому.
"Эти варианты готовы к исполнению, и мы примем необходимое решение, когда сочтем нужным", — добавил он.
США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе рабочую группу для выработки дополнительного соглашения к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эта работа началась в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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Комментарии12  Ещё 25 источников 
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