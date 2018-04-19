Новый лидер Кубы выступил с заявлением

Решение о смене главы Госсовета было озвучено в ходе сессии кубинского парламента. На ней же новый председатель сделал первое заявление.

Диас-Канель заявил, что возврата к капитализму на Кубе не будет, выразил поддержку Коммунистической партии Кубы, пообещал продолжить актуализацию экономической модели и сохранить неизменной внешнюю политику.

«Мандат, который дал народ избранным на этой сессии парламента, — на то, чтобы продолжать кубинскую революцию в этом ключевом историческом моменте, в рамках актуализации экономической модели страны», — заявил он.

Диас-Канель заявил, что Куба готова к диалогу со всеми странами мира «на уважительных условиях», без давления и ущемления независимости.