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США остались недовольны новым руководителем Кубы
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США остались недовольны новым руководителем Кубы 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Alexandre Meneghini / Pool via AP
Соединенные Штаты разочарованы избранием Мигеля Диас-Канеля новым председателем Госсовета Кубы. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
«Мы не удивлены избранием Мигеля Диас-Канеля. Мы разочарованы тем, что правительство Кубы предпочло заглушить независимые голоса и сохранить свою репрессивную монополию на власть, а не позволить гражданам сделать осмысленный выбор на свободных, справедливых и конкурентных выборах», — огласила она позицию Вашингтона.
Ранее 19 апреля Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604. Диас-Канель с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы.
В декабре 2017-го тогдашний лидер Кубы Рауль Кастро заявлял, что не будет претендовать на высшую должность в третий раз. Он возглавлял республику с 2008 года. До этого с 1959 года страной фактически руководил его старший брат Фидель Кастро.
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