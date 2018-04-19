США остались недовольны новым руководителем Кубы

Соединенные Штаты разочарованы избранием Мигеля Диас-Канеля новым председателем Госсовета Кубы . Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы не удивлены избранием Мигеля Диас-Канеля. Мы разочарованы тем, что правительство Кубы предпочло заглушить независимые голоса и сохранить свою репрессивную монополию на власть, а не позволить гражданам сделать осмысленный выбор на свободных, справедливых и конкурентных выборах», — огласила она позицию Вашингтона.

Ранее 19 апреля Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604. Диас-Канель с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы.