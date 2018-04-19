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На карте мира появится новое название государства 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Король Свазиленда Мсвати III объявил, что намерен переименовывать страну в Королевство Эсватини (eSwatini), сообщают СМИ.
Монарх сделал официальное заявление о переименовании страны на праздновании «Золотого юбилея» независимости Свазиленда, пишет Би-би-си.
Празднования так же ознаменовали 50-летний юбилей самого монарха.
Би-би-си сообщает, что объявление об изменении названия страны вызвало волну возмущения в обществе, которое считает, что король обязан больше сфокусироваться на вялой экономике страны.
Свазиленд является последней абсолютной монархией в Африке, но в последние годы в стране участились демонстрации, призывающие к переходу к демократии.
Хотя официальное переименование страны стало неожиданным, король Мсвати III уже много лет публично называет Свазиленд Королевством Эсватини. Это название страны монарх использовал при обращении к Генеральной Ассамблее ООН в 2017 году и при открытии государственного парламента страны в 2014 году.
Сын Собхузы II, который правил в течение 82 лет, Мсвати III в настоящее время находится в браке с 15 женами. По словам официальных биографов, его отец взял в жены 125 женщин во время всего правления.
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