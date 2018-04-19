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На карте мира появилось новое государство
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На карте мира появилось новое государство 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Мсвати III, Themba Hadebe / AP Photo
Последний абсолютный монарх в Африке, король Свазиленда Мсвати III переименовал свое государство в Королевство Эсватини. Об этом пишет агентство Reuters.
В переводе с языка свати новое название означает «земля свази».
О своем решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III. Он заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: «Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией» (Swaziland — Switzerland).
Королевство Свазиленд обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек, однако данная цифра может быть неточной — в стране более четверти взрослых жителей (26,1 процента) заражены вирусом иммунодефицита.
В 2013 году Мсвати III выбрал для себя очередную невесту. По информации Independent Online, 18-летняя финалистка конкурса красоты Синдисва Дламини стала 15-й женой короля.
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Комментарии1  Ещё 10 источников 
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