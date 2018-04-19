США назвали «неправдой» слова о помощи боевикам в Сирии

В госдепе назвали «неправдой» заявления России о помощи США боевикам в САР

"Это российская пропаганда. В этих беспочвенных обвинениях нет ни капли правды", — сказал РИА Новости представитель госдепартамента.

Как отмечал военно-дипломатический источник, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гумпомощь", добавил источник.

По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане (включает представителей России, США и Иордании ) до иорданских и американских представителей систематически доводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах, но мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимается.

*Террористическая организация, запрещена в РФ