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США назвали «неправдой» слова о помощи боевикам в Сирии
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В госдепе назвали «неправдой» заявления России о помощи США боевикам в САР 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: Reuters
Госдепартамент США назвал "неправдой и пропагандой" заявления России о помощи США боевикам в Сирии, в частности, о планах по созданию автономии на юге арабской республики.
Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* и "Сирийской свободной армии" расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия располагает данными, что сирийская оппозиция и группировка "Джебхат ан-Нусра"* при поддержке США пытаются создать автономию на юге Сирии.
"Это российская пропаганда. В этих беспочвенных обвинениях нет ни капли правды", — сказал РИА Новости представитель госдепартамента.
Как отмечал военно-дипломатический источник, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гумпомощь", добавил источник.
По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане (включает представителей России, США и Иордании) до иорданских и американских представителей систематически доводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах, но мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимается.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
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