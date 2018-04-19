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В Гюмри произошло столкновение митингующих с полицией
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В Гюмри произошло столкновение митингующих с полицией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Столкновение между полицией и участниками акции против назначения премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна произошло в Гюмри, несколько человек задержаны, передает в четверг агентство Sputnik Армения.
На площади Вардананц в Гюмри произошли столкновения митингующих с полицией. Демонстранты намеревались организовать шествие, полиция не позволила, в результате нескольких участников протестов задержали. Двое активистов, парень и девушка, были доставлены в медцентр Гюмри", — говорится в сообщении.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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