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ВВС Сирии нанесли авиаудары по анклаву ИГ в Дамаске
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Сирийские ВВС нанесли авиаудары по анклаву ИГ в Дамаске 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Сирийская правительственная армия атаковала районы Дамаска, захваченные боевиками «Исламского государства», сообщают в соцсетях.
ВВС Сирии наносят удары по районам Дамаска, атакован Аль-Кадам, лагерь беженцев Ярмук и Аль-Хаджар аль-Асвад, сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Часть района Аль-Кадам боевики ИГ смогли занять после того, как оттуда были вывезены боевики «Хайат Тахрир аш-Шам». Из-за неудачных действий сирийская армия не смогла занять освобожденную часть Аль-Кадама, чем и воспользовались боевики ИГ.
В ответ на действия правительственных войск джихадисты обстреливают позиции сирийских военных из минометов. По данным армии САР, в анклаве ИГ находится около 1,2 тыс. боевиков и около 20 тыс. мирных жителей.
Также сообщается, что сирийская правительственная армия не смогла договорится с боевиками из ИГ об эвакуации в район населенного пункта Сухна, поскольку джихадисты поставили «слишком жесткие и грубые условия сделки». Ранее СМИ сообщали, что якобы при посредничестве российских военных, на юге Дамаска шли переговоры об оставлении боевиками «Исламского государства» территории лагеря Ярмук, а также районов Аль-Хаджар аль-Асвад и Аль-Кадам с последующей эвакуацией террористов в восточную часть Сирии.
Напомним, 12 апреля сирийская армия начала передислокацию в район лагеря Ярмук и Аль-Кадам — еще один пригород Дамаска, подконтрольный боевикам ИГ.
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