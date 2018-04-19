ВВС Сирии нанесли авиаудары по анклаву ИГ в Дамаске

Сирийские ВВС нанесли авиаудары по анклаву ИГ в Дамаске

Сирийская правительственная армия атаковала районы Дамаска , захваченные боевиками «Исламского государства», сообщают в соцсетях.

ВВС Сирии наносят удары по районам Дамаска, атакован Аль-Кадам, лагерь беженцев Ярмук и Аль-Хаджар аль-Асвад, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Часть района Аль-Кадам боевики ИГ смогли занять после того, как оттуда были вывезены боевики «Хайат Тахрир аш-Шам». Из-за неудачных действий сирийская армия не смогла занять освобожденную часть Аль-Кадама, чем и воспользовались боевики ИГ.

В ответ на действия правительственных войск джихадисты обстреливают позиции сирийских военных из минометов. По данным армии САР, в анклаве ИГ находится около 1,2 тыс. боевиков и около 20 тыс. мирных жителей.

Также сообщается, что сирийская правительственная армия не смогла договорится с боевиками из ИГ об эвакуации в район населенного пункта Сухна, поскольку джихадисты поставили «слишком жесткие и грубые условия сделки». Ранее СМИ сообщали, что якобы при посредничестве российских военных, на юге Дамаска шли переговоры об оставлении боевиками «Исламского государства» территории лагеря Ярмук, а также районов Аль-Хаджар аль-Асвад и Аль-Кадам с последующей эвакуацией террористов в восточную часть Сирии.

Напомним, 12 апреля сирийская армия начала передислокацию в район лагеря Ярмук и Аль-Кадам — еще один пригород Дамаска, подконтрольный боевикам ИГ.