Израиль планирует уничтожить российские С-300

Появились данные о намерении Израиля уничтожить С-300 в Сирии

После авиаударов США и их союзников по Сирии Россия предупредила, что может начать поставки Дамаску современных систем ПВО; такая перспектива встревожила Израиль даже больше, чем сами Соединенные Штаты, пишет Bloomberg

Израильские аналитики и бывшие военные считают единственным вариантом ответа Израиля на доставку в Сирию российских С-300 «немедленную попытку их уничтожения», говорится в статье.

«Это разрушило бы хрупкие отношения между Израилем и Россией, которые держали каналы связи открытыми, несмотря на поддержку противоположных сторон в Сирии», — пишет автор статьи.

До сих пор Израиль «пользовался свободой маневра» в небе, благодаря «превосходству в воздухе» и «неявным зеленым светом из Москвы », однако оба эти условия могут теперь измениться, считает Bloomberg.