Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро

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Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель 

РИА Новости 2 часа назад
Мигель Диас-Канель утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и стал новым лидером страны.
Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. В среду в ходе парламентской сессии его кандидатура была официально номинирована на этот пост, и прошло голосование депутатов. Его результаты были объявлены в четверг в ходе второго дня сессии.
Согласно кубинскому законодательству, глава Государственного совета избирается в ходе сессии парламента. Национальная комиссия по кандидатурам проводит встречи с каждым депутатом, которые предлагают своих кандидатов в Госсовет. После этого комиссия предлагает итоговый список кандидатов, в том числе кандидата в председатели Госсовета, проходит тайное голосование депутатов и объявляется его результаты.
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