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Мэй объяснила лидеру КНР удары по Сирии
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Мэй в разговоре с Си Цзиньпином назвала удары по Сирии пропорциональными и законными 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters © Hannah McKay
Британский премьер Тереза Мэй в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что удары Великобритании, США и Франции по Сирии были пропорциональными и законными. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Премьер-министр объяснила, что удары были пропорциональными, законными, совершёнными ответственно, и что они были нацелены на облегчение гуманитарных страданий путём уменьшения возможностей сирийского режима в области химического оружия и предотвращения появления желания использовать их в будущем», — отмечается в сообщении.
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