Мэй объяснила лидеру КНР удары по Сирии

Мэй в разговоре с Си Цзиньпином назвала удары по Сирии пропорциональными и законными

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США и Британский премьер Тереза Мэй в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что удары Великобритании Франции по Сирии были пропорциональными и законными. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «Премьер-министр объяснила, что удары были пропорциональными, законными, совершёнными ответственно, и что они были нацелены на облегчение гуманитарных страданий путём уменьшения возможностей сирийского режима в области химического оружия и предотвращения появления желания использовать их в будущем», — отмечается в сообщении.