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В США казнили самого старого преступника
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В США казнили самого старого преступника 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
В американском штате Алабама привели в исполнение смертный приговор в отношении преступника, которому исполнилось 83 года. Об этом сообщает Reuters.
Уолтер Муди (Walter Moody) был осужден в 1989 году за убийство окружного судьи и правозащитника. Следствие сумело доказать, что он отправил им бомбы по почте. Мужчина до конца отрицал свою вину.
Предыдущий «рекорд» принадлежал Джoну Hикcoну из штата Mиccиcипи, которому на момент казни в 2005 году исполнилось 77 лет. Всего же, утверждает агентство, в США более 40 процентов приговоренных к смерти уже перешагнули отметку в 50 лет.
21 марта Большинство членов палаты представителей штата Алабама проголосовали за использование азота для исполнения смертного приговора. Такой способ намерены применять в том случае, если использовать смертельную инъекцию не представляется возможным. «Это просто их [осужденных] усыпит. Это гуманно, быстро и безболезненно», — сообщил представитель республиканцев Джим Хил.
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