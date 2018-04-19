Ещё
Франция объяснила бездействие Германии в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция объяснила бездействие Германии в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил неучастие Германии в военной операции в Сирии особенностями ее конституции. Слова Макрона передает ТАСС со ссылкой на трансляцию его выступления Twitter.
По словам французского лидера, Париж консультировался с Берлином по поводу удара по сирийским объектам, однако основной закон ФРГ не позволил канцлеру страны Ангеле Меркель быстро принять необходимое решение.
«Учитывая необходимость оперативного осуществления операции, решение о ее проведении было принято тремя странами — США, Великобританией и Францией — так как их конституции позволяли принять конфиденциальное решение, не дожидаясь в течение нескольких недель проведения дебатов в парламенте», — сказал Макрон. Он подчеркнул, что европейские страны продолжат тесно сотрудничать по сирийской проблеме.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия готова выступить посредником между Россией и странами Запада в урегулировании конфликта в Сирии. Он также отмечал важную роль Москвы в делах, касающихся решения региональных конфликтов.
США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Меркель перед этим заявляла, что страна не будет принимать участие в военных действиях в Сирии.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии3  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300277
Российским морякам удалось сбежать с Украины101
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Болгария: спасибо России, но…200
Первый легальный бордель открывается в России262
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение