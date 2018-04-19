Франция объяснила бездействие Германии в Сирии

По словам французского лидера, Париж консультировался с Берлином по поводу удара по сирийским объектам, однако основной закон ФРГ не позволил канцлеру страны Ангеле Меркель быстро принять необходимое решение.

«Учитывая необходимость оперативного осуществления операции, решение о ее проведении было принято тремя странами — США, Великобританией и Францией — так как их конституции позволяли принять конфиденциальное решение, не дожидаясь в течение нескольких недель проведения дебатов в парламенте», — сказал Макрон. Он подчеркнул, что европейские страны продолжат тесно сотрудничать по сирийской проблеме.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия готова выступить посредником между Россией и странами Запада в урегулировании конфликта в Сирии. Он также отмечал важную роль Москвы в делах, касающихся решения региональных конфликтов.