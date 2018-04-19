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Порошенко заявил о блокировке «антиукраинских» каналов
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Порошенко заявил о блокировке «антиукраинских» каналов в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Украина запустила «систему информационного противодействия» вдоль линии соприкосновения в Донбассе, которая будет блокировать «антиукраинские» вещатели, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко во время заседания военного кабинета отдал приказ запустить систему, обращаясь к исполнителю по видеосвязи, передает РИА «Новости».
Предполагается, что эта система сможет блокировать более 40 «российских и сепаратистских телеканалов» (как аналоговых, так и цифровых) на территории Донецкой и Луганской областей, охватывающей более 150 населенных пунктов.
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что система пока запущена в тестовом режиме. В будущем она должна будет действовать «вдоль всей украино-российской границы».
Кроме того, стало известно, что Порошенко собирается в ближайшее время посетить Донецкую и Луганскую области, чтобы «лично проверить качество трансляции украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции».
Также он напомнил, что через две недели Украина переходит от формата антитеррористической операции в Донбассе к военному формату.
В понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своей «Тактике мелких шагов, которым аплодируют все», направленной на поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом.
Во вторник Аваков сообщил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.
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