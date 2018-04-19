Порошенко заявил о блокировке «антиукраинских» каналов в Донбассе

Украина запустила «систему информационного противодействия» вдоль линии соприкосновения в Донбассе, которая будет блокировать «антиукраинские» вещатели, заявил президент Украины Петр Порошенко

Порошенко во время заседания военного кабинета отдал приказ запустить систему, обращаясь к исполнителю по видеосвязи, передает РИА «Новости»

Предполагается, что эта система сможет блокировать более 40 «российских и сепаратистских телеканалов» (как аналоговых, так и цифровых) на территории Донецкой и Луганской областей, охватывающей более 150 населенных пунктов.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что система пока запущена в тестовом режиме. В будущем она должна будет действовать «вдоль всей украино-российской границы».

Кроме того, стало известно, что Порошенко собирается в ближайшее время посетить Донецкую и Луганскую области, чтобы «лично проверить качество трансляции украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции».

Также он напомнил, что через две недели Украина переходит от формата антитеррористической операции в Донбассе к военному формату.

В понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своей «Тактике мелких шагов, которым аплодируют все», направленной на поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом.