Ким Чен Ын расщедрился на троих американцев

Пхеньян рассматривает такой шаг как призванный содействовать процессу нормализации дипломатических отношений между двумя странами. Двое из кандидатов на освобождение — сотрудники Университета науки и технологий в Пхеньяне, они были взяты под стражу в прошлом году. Обоим предъявлены обвинения во «враждебных актах». Третий гражданин США был задержан в 2015 году. Он отбывает 10-ти летний срок заключения по обвинению в шпионаже.

Точная дата встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа не называется. Произойти диалог глав двух стран может состояться в мае или июне этого года.