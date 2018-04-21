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Ким Чен Ын расщедрился на троих американцев
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Ким Чен Ын расщедрился на троих американцев 

News.ru 23 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
О решении освободить троих американских граждан, которые удерживаются северокорейскими властями, Ким Чен Ын заверил директора ЦРУ Майкла Помпео. Этот жест лидер КНДР собирается приурочить ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal.
Пхеньян рассматривает такой шаг как призванный содействовать процессу нормализации дипломатических отношений между двумя странами. Двое из кандидатов на освобождение — сотрудники Университета науки и технологий в Пхеньяне, они были взяты под стражу в прошлом году. Обоим предъявлены обвинения во «враждебных актах». Третий гражданин США был задержан в 2015 году. Он отбывает 10-ти летний срок заключения по обвинению в шпионаже.
Точная дата встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа не называется. Произойти диалог глав двух стран может состояться в мае или июне этого года.
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