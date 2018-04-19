Обнародован компромат на Порошенко

Депутат Онищенко в телеэфире предъявил запись «компромата» на Порошенко

Ранее Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины отменить розыск Злочевского из-за нарушения процессуальных норм, говорится в судебном определении. Злочевский был объявлен в розыск в январе 2015 года в рамках уголовного дела. По версии следствия, он злоупотреблял служебным положением главы Минэкологии для собственного обогащения.

Как заявил Онищенко в эфире ток-шоу, на записи слышно он договаривался с Порошенко о закрытии криминального дела против Злочевского, который предложил в обмен долю компании, которая добывает газ на Украине. По его словам, запись была сделана в 2016 году в администрации президента

После этого глава президентской фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов отказался комментировать скандальные "пленки Онищенко" журналистам. В кулуарах парламента он заявил, что "фейки не комментирует".

Против Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.