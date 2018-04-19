Ещё
Еврокомиссар призвал вернуться к обычной Шенгенской системе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссар призвал вернуться к обычной Шенгенской системе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европе необходимо вернуться к функционированию Шенгенской системы без выборочного контроля на внутренних границах, заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.
«Мы понимаем важность вопросов, связанных с безопасностью. Однако мы уже сделали многое и сделаем в будущем еще больше для защиты стран ЕС. Мы должны быстро вернуться к обычной работе Шенгенской системы. Речь идет о свободе передвижения и о чувстве общности в ЕС», — передает ТАСС слова Аврамопулоса в интервью немецкой газете «Вестдойче альгемайне цайтунг».
По его словам, если страны Шенгена закроют внутренние границы на постоянной основе, это будет означать конец Евросоюза в том виде, в котором его знают сейчас.
Аврамопулос также напомнил о планах Еврокомиссии легально переселить в Евросоюз 50 тыс. беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.
Напомним, 19 января 2016 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что шенгенская зона в связи с миграционным кризисом столкнулась с проблемой выживания.
Ранее Австрия объявила о приостановке Шенгенского соглашения, введя поголовный контроль на границе, будет усиленно контролировать мигрантов и выдворять не имеющих право на убежище, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что шенгенская зона не сможет существовать в сегодняшнем виде, пока миграционный кризис не будет решен.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за российского гражданства жены В Британии задумали запретить продажу ватных палочек США якобы получили доказывающие химатаку в сирийской Думе анализы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России295
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом30
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня182
Тулеев уедет за границу378
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку32
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение