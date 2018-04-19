Еврокомиссар призвал вернуться к обычной Шенгенской системе

Европе необходимо вернуться к функционированию Шенгенской системы без выборочного контроля на внутренних границах, заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос

«Мы понимаем важность вопросов, связанных с безопасностью. Однако мы уже сделали многое и сделаем в будущем еще больше для защиты стран ЕС. Мы должны быстро вернуться к обычной работе Шенгенской системы. Речь идет о свободе передвижения и о чувстве общности в ЕС», — передает ТАСС слова Аврамопулоса в интервью немецкой газете «Вестдойче альгемайне цайтунг».

По его словам, если страны Шенгена закроют внутренние границы на постоянной основе, это будет означать конец Евросоюза в том виде, в котором его знают сейчас.

Аврамопулос также напомнил о планах Еврокомиссии легально переселить в Евросоюз 50 тыс. беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Напомним, 19 января 2016 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что шенгенская зона в связи с миграционным кризисом столкнулась с проблемой выживания.