Оппозиция возобновила шествие по улицам Еревана 

Участники акции протеста в Ереване, организованной оппозицией, после попытки блокировки зданий министерств в центре города двинулась шествием по улицам армянской столицы, чтобы собрать сторонников к вечернему митингу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Примерно с 8.30 до 10.30 по местному времени (7.30 — 9.30 мск) оппозиция пыталась блокировать вход в комплекс зданий министерств со стороны улицы Арама. Отряды полиции тем не менее обеспечили вход в здание сотрудникам ведомств, оппозиция попыток прорыва оцепления не предпринимала. В блокировке участвовали, по оценкам корреспондента ТАСС, около 200-300 человек.
Затем оппозиционеры во главе с лидером фракции "Елк" ("Исход") в парламенте Николом Пашиняном, как и в среду, отправилась шествием по улицам Еревана в надежде привлечь сторонников к митингу, который запланирован площади Республики на 19.00.
Митингующие двинулись по проспекту Аршакуняц, перекрыв на участке дороги движение и создав пробку. Шествие сопровождают полицейские машины. Число участников шествия, по оценке корр. ТАСС, составляет по-прежнему около 200-300 человек.
В центре Еревана проходят массовые акции протеста радикальной оппозиции. В четверг утром участники акций попытались блокировать здание правительства Армении, где в 11 часов (10:00 мск) должно пройти первое заседание нового кабмина страны под председательством премьера Сержа Саргсяна.