Власти США применяли химическое оружие против детей в самих США

Ровно 25 лет назад в США провели одну из самых провальных спецопераций в истории спецслужб всего мира. Кровавой драме на ранчо «Маунт Кармил», где обосновалась секта «Ветвь Давидова», предшествовала цепь шокирующих событий, но главным шоком для страны стала ужасная смерть 82 человек, в том числе 28 детей по вине агентов ФБР

Злоупотребления полиции, непрофессионализм агентов ФБР, несогласованность действий спецслужб и откровенная глупость со стороны всех вышеупомянутых — вот неполный список обвинений, которые были выдвинуты против властей общественными активистами, рядом СМИ и родственниками жертв трагедии, вошедшей в историю под именами «Трагедия в Уэйко » и «Осада „Маунт Кармил“.

В стране сект

В мае 1992 года заместитель окружного шерифа из города Уэйко штат Техас связался с федеральным агентством США — Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), чтобы сообщить о происшествии. В ходе доставки посылок на ранчо „Маунт Кармил“ один из ящиков „упал с машины“, после чего выяснилось, что в нем находится огнестрельное оружие.

Перлюстрация почты в Соединенных Штатах строжайше запрещена, а свобода вероисповедания гарантирована конституцией. За счет этого и в силу особенностей формирования местного общества (европейцы перебирались в Америку, спасаясь, в том числе, от преследований за веру) в стране существует поразительное религиозное многообразие — США даже называют страной сект. Однако привычка к многообразию отнюдь не означает отсутствия подозрительности. И если неподалеку от твоего города живет необычная религиозная община, на адрес которой поступают тяжелые ящики непонятно с каким содержимым, эти ящики, бывает, „падают с машины“.

Обеспокоенность офиса шерифа была оценена по достоинству — ATF начало собственное расследование. Федеральный агент Дейви Агилера поднял документы и выяснил, что на ранчо было доставлено оружия, деталей к нему и боеприпасов на сумму свыше 40 тыс. долларов. Были в посылках и полуавтоматические винтовки. А один из соседей рассказал, что не раз слышал со стороны ранчо „Маунт Кармил“ винтовочную стрельбу.

Все эти факты были интерпретированы спецслужбами, мягко говоря, неадекватно.

Тренировки воинства христова

»Ветвь Давидову» СМИ привычно называют «сектой», но это не вполне правильно. Секта по своему определению — это религиозная группа, отделившаяся от основного учения и противостоящая ему. Таковы, например, протестанты с точки зрения католицизма. Но сам протестантизм — это совокупность независимых церквей, а также объединений, стоящих между церковью и организацией — так называемых деноминаций. Иногда сектами называют именно их.

Деноминации обычны для «одноэтажной Америки» — пыльной, захолустной, не слишком перспективной, богатой и образованной, зато — весьма религиозной. Достаточно появиться яркому и харизматичному проповеднику, который вести за собой людей, чтобы возникла новая «церковь», деноминация, религиозная организация, если угодно — «секта». Недаром к числу наиболее жутких рассказов Стивена Кинга относят «Детей кукурузы», — больше всего пугает то, что легко себе представить.

Именно так в американском протестантизме зародилось движение Адвентистов седьмого дня, где проповедуют близость апокалипсиса. Уже из него стараниями проповедника Виктора Хутева выделилась еще более радикальная организация, которая обосновалась в Техасе на ранчо, назвав его «Маунт Кармил». Гора Кармил упоминается в Библии и воспринимается членами организации как место грядущей битвы добра со злом.

В начала 1990-х эту общину возглавил еще один яркий проповедник — Дэвид Кореш, впоследствии объявивший себя сыном Бога.

Матери Дэвида на момент рождения ребенка не исполнилось даже 15 лет. Мальчика отдали под опеку, он так и не окончил среднюю школу, зато наизусть цитировал Новый Завет. В чем и нашел себя. Простая история американского парня из глубинки.

«Ветвь Давидова» под руководством Кореша готовилась к финальной битве с силами Сатаны. Причисляя себя к 144 тысячам избранных из Откровения Иоанна Богослова, они тренировались, чтобы в момент второго пришествия присоединиться к воинству христову. Для этих целей и закупалось оружие (подчеркнем — совершенно легально), для этого же проводились силовые тренировки и стрельбы.

Если бы спецслужбы сразу приняли во внимание эти обстоятельства, трагедии удалось бы избежать. Но ATF избрала иную линию поведения.

Армия готовится к аресту

В ходе своего расследования Агент Агилера вышел на официального поставщика оружия в «Маунт Кармил». Тот удивился происходящему, позвонил Корешу и, объяснив ему проблему, передал трубку Агилере. Проповедник пригласил агента к себе на ранчо, предложил осмотреть запасы оружия и проверить необходимые документы.

По невыясненным до сих пор причинам Агилера приглашением не воспользовался. Вместо этого он установил за «Маунт Кармил» постоянное наблюдение от имени ATF. Причем, наблюдение настолько явное, нарочитое и непрофессиональное, что вскоре о нем знала вся округа. Например, осуществляющие слежку агенты выдавали себя за студентов колледжа, но при этом им было за 40, и они разъезжали на дорогих машинах. А из открытых окон арендуемого домика неподалеку от ранчо все время торчали телеобъективы.

Вряд ли такое развитие событий могло повлиять на психологическое состояние членов ожидающей апокалипсиса секты положительно.

Дальше — больше. На основании данных расследования и наблюдения Агилера получил официальную санкцию на обыск «Маунт Кармил» и арест Кореша. Как выяснилось впоследствии, данные были подтасованы.

Вместо того, чтобы просто прийти на ранчо с ордером, ATF разработало целую войсковую операцию. Для обыска и ареста были выделены 76 агентов, которых направили на военную базу в Форд-Худ, где они прошли дополнительную подготовку.

Вопиющий идиотизм ситуации проявляется и в том, что Дэвид Кореш вовсе не был затворником в своем поместье. Он регулярно приезжал за покупками в Уэйко и по бегал утрам трусцой мимо дома, где сидели наблюдатели ATF. В их докладах упоминался совершающий пробежки белый мужчина, но никому не пришло в голову заранее установить личность Кореша и идентифицировать его.

В последний день зимы 1993 года агенты ATF на базе в Форд-Худ погрузились в служебный транспорт и колонной из 80 автомобилей двинулись к ранчо «Маунт Кармил». Поддержку с воздуха осуществляли три вертолета Национальной гвардии. Так начиналась внезапная операция, уровень внезапности которой хорошо демонстрирует тот факт, что телевидение и пресса оказалась у фермы за час до прибытия «кавалерии».

Заблудившись, один из телевизионщиков спросил дорогу у местного жителя, заодно рассказав ему о готовящемся штурме. «Местным жителем» оказался один из давидианцев.

Члены секты не просто следовали принципу «мой дом — моя крепость». Как показало впоследствии гражданское расследование, они воспринимали абсурд происходящего через призму своих религиозных убеждений. То есть как один из признаков надвигающегося апокалипсиса.

Все ошибки спецслужб

Силы полиции, ФБР и Национальной гвардии начали осада ранчо, в центре которого был возведен один большой общий дом. Осада сопровождалась перестрелками, перестрелки — жертвами, но в целом проходила до оторопи странно.

Спецслужбам было известно, что среди обороняющихся сектантов есть не только женщины, но не менее 20 детей. То есть воспринимать всех заблокированных в поместье людей как вооруженных преступников было невозможно. В теории противостояние превращалось в операцию по освобождению заложников, но это в теории. На деле пока одна группа ФБРовцев вела переговоры об освобождении женщин и детей, другая при помощи танков уничтожала постройки и имущество секты вокруг общего дома. Это называлось «психологическим давлением».

По периметру ранчо были установлены мощные акустические колонки, через которые круглые сутки на оглушительной громкости транслировались одна и та же песня Нэнси Синатры или кошачье мяуканье. Впоследствии это окрестили «пыткой бессонницей», нот тогда считалось разумными методами воздействия, которые вынудят сектантов сдаться.

При этом в доме были отключены связь, электричество, прервано водоснабжение. Давадианцы собирали и пили дождевую воду.

Осада продолжалась 51 день. Как отмечалось впоследствии, в ходе спецоперации спецслужбы совершили все возможные и даже невозможные ошибки.

На место происшествия прибыли специальные группы ФБР по ведению переговоров и по освобождению заложников, но адекватного взаимодействия между ними, а также между силами Нацгвардии обеспечено не было. Случались поразительные инциденты, когда переговорщики со стороны властей узнавали о начале очередной танковой «атаки» на поместье от самих сектантов.

Никакой необходимости задействовать в осады тяжелую армейскую бронетехнику и авиацию (над поместьем непрерывно кружили вертолеты — еще один метод психологического воздействия) не было. Просто возглавлявший эту операцию представитель ФБР не имел должной профессиональной подготовки и получил назначение по территориальному принципу, а не из соображений знаний и опыта.

Ротация задействованных в осаде поместья людей не проводилась. Почти два месяца «на позициях» находились одни и те же агенты, которым все происходящее в конечном счете смертельно надоело. Они стремились разрешить проблему как можно быстрее и были готовы к любым методам. Руководитель спецоперации сам был сторонником активных действий, но до поры до времени его сдерживала позиция генерального прокурора, который не соглашался на штурм.

Химическая атака на женщин и детей

Терпение «федералов» лопнуло 19 апреля 1993 года и было решено выкурить сектантов из здания слезоточивым газом. Для пущего эффекта танкам был отдан приказ протаранить в нескольких местах стены дома, чтобы проделать в них бреши.

На ранчо были доставлены баллоны с газом CS. Несмотря на то, что в «Маунт Кармил» находились женщины и дети, был отдан приказ начать химическую атаку. При этом руководство операцией не учло прогноза погоды: в районе Уэйко дул сильный переменный ветер, газа относило от дома и от него страдали сами фэбээровцы.

Когда запасы в баллонах иссякли, было принято решение обстреливать здание шашками со слезоточивым газом. Химическая атака продолжалась около шести часов.

По одной из версий, именно шашка со слезоточивым газом вызвала возгорание в «Маунт Кармил». По другой, спецслужбы применяли при обстреле ранчо зажигательные пули. А официальная точка зрения на случившееся такова: поняв, что начинается штурм, сектанты совершили самосожжение.

Длительное время пожарных не подпускали к месту возгорания, так как в здании находились боеприпасы. Из охваченного огнем строения выбрались только девять членов секты. Еще 82 человека, в том числе 28 детей, погибли.

Сегодня о «Ветви Давидовой» пишут как о тоталитарной деструктивной секте, лидер которой полностью подчинил себе прихожан и присвоил их имущество. Женщины общины имели право вступать в интимную связь только с самим Корешем, который предпочитал девочек 10-14 лет.

Видимо, всё это правда. И никто не собирается обелять образ секты, объявляя всех погибших невинными жертвами. В конце концов, адепты «Ветви Давидовой» вели перестрелки с федеральными агентами, в ходе которых погибли четверо сотрудников спецслужб.

Но что бы ни происходило в стенах «Маунт Кармил», вряд ли это оправдывает действия полиции, ATF и ФБР, которые в итоги привели к трагической гибели почти всех давидианцев.