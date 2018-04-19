Чем могут напугать русских немецкие бани

Общественные бани в Германии: чем они могут напугать русских

Многие русские при посещении Германии сталкиваются с серьезными культурными барьерами, разделяющими наши страны. Менталитет немцев очень сильно отличается от славянского. Это объясняется и культурными традициями, и более свободными европейскими взглядами. Самый сильный культурный шок у русских вызывают немецкие сауны и бани.

Совместные бани и сауны

Практически все сауны и бани в Германии совместные. Это значит, что мужчины и женщины, дети и старики — все парятся и моются вместе. Главная проблема для русских заключается в том, что делать это положено полностью голыми. Ни в парилку, ни в помывочную, ни в бассейн вас не пустят в купальнике или плавках. Также запрещены резиновые тапочки.

Немцы считают, что любая синтетика во влажной и горячей обстановке испаряет опасные химические соединения. Это наносит вред не только тому, кто одет в синтетическую купальную одежду, но и окружающим.

Даже если вы будете смущенно прикрывать «причинные места», на вас будут удивленно смотреть, как на человека странного. Немцы совершенно не стесняются своей наготы. Мальчики-подростки могут спокойно купаться рядом с голыми мамами своих одноклассников, и никто ничего не усматривает в этом неприличного.

Этикет в немецких саунах

Мужчины, женщины, дети, престарелые люди — все моются голышом в одном помещении. В редких случаях в некоторых заведениях устраиваются отдельные дни для купания, но это может быть только раз в неделю. Во все остальные дни будьте добры отбросить ложный стыд!

Если вы войдете в помывочный зал в плавках, вам сделают замечание и укажут на дверь. Так что желающим посетить немецкую сауну следует настроиться на нудистский лад и прежде всего привыкнуть к своей собственной наготе. Русские люди по природе гораздо более застенчивые с трудом воспринимают такие порядки. Некоторые, даже прожив в Германии много лет, просто избегают посещения сауны.

Но дело в том, что немецкие друзья или даже бизнес-партнеры могут запросто пригласить вас в домашнюю сауну. И в этом случае придется раздеться догола и париться вместе со всеми. Вести себя при этом следует адекватно: не краснеть, не прикрывать свои самые интимные места и, естественно, не разглядывать пристально фигуры окружающих.

Где можно прикрыться

Сауна в Германии разделена на 2 зоны. Первая — это собственно помывочный зал и парная. Их называют Textilfrei, что приблизительно переводится как «зона без одежды». В остальных помещениях — лаундж-зона, водные горки и бар — можно ходить, скромно обмотавшись полотенцем или в плавках. Кстати, не все немцы делают это. Многие продолжают беззастенчиво расхаживать в чем мать родила. Принять, а тем более понять это способен не всякий русский.

Самое приятное

Сама процедура купания в таких местах очень приятная и расслабляющая. В общественных саунах нельзя громко говорить и вообще всячески шуметь. Это может помещать другим гостям наслаждаться отдыхом. Сидеть или лежать на полках можно только на специальных банных полотенцах, которые имеют длину 2 метра. Голой кожей к дереву прикасаться нельзя. Это негигиенично.

Приходить к началу «ауфгусса» — обливанию камней — следует вовремя. Это важно. Во время ауфгусса сотрудник сауны поливает камни водой с медовыми, эвкалиптовыми или апельсиновыми аромамаслами и усердно разгоняет пар. Одновременно он развлекает посетителей: рассказывает им анекдоты, шутит. Выходить из зала в этот момент нельзя, чтобы не выпускать драгоценный пар. Можно выйти только в том случае, если вам стало плохо.

Затем можно приступать к купанию. В некоторых саунах во время ауфгусса включают приятную музыку, бесплатно раздают соли, кремы или кубики льда для кожи. После процедуры могут предложить чашку чаю, фрукты или мороженое. Все это уже включено в стоимость входного билета. Ауфгуссы в саунах проводятся по расписанию, поэтому принято приходить на них вовремя, чтобы не нарушать особую красоту церемонии.