В ЕС отметили необходимость санкций против КНДР

В Евросоюзе отметили необходимость применения санкций против КНДР

Евросоюз считает необходимым продолжать применять санкции в отношении КНДР на фоне активизации дипломатических усилий по достижению соглашения о денуклеаризации, заявил спецпосланник по разоружению и нераспространению ЕС Ясек Билица, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.

"Продолжающиеся дипломатические усилия для достижения мирного решения являются своевременными, мы их приветствуем. Также будет обнадеживать, если КНДР выполнит свои недавние обязательства в отношении испытаний. Международное сообщество тем временем должно продолжать оказывать максимальное давление на КНДР, до тех пор, пока КНДР не вступит на вызывающую доверие дорогу к полной, подтвержденной и необратимой денуклеаризации", — сказал он.

Билица подчеркнул, что ЕС считает, что КНДР не может обладать статусом ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.