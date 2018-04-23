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В ЕС отметили необходимость санкций против КНДР
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В Евросоюзе отметили необходимость применения санкций против КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз считает необходимым продолжать применять санкции в отношении КНДР на фоне активизации дипломатических усилий по достижению соглашения о денуклеаризации, заявил спецпосланник по разоружению и нераспространению ЕС Ясек Билица, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.
"Продолжающиеся дипломатические усилия для достижения мирного решения являются своевременными, мы их приветствуем. Также будет обнадеживать, если КНДР выполнит свои недавние обязательства в отношении испытаний. Международное сообщество тем временем должно продолжать оказывать максимальное давление на КНДР, до тех пор, пока КНДР не вступит на вызывающую доверие дорогу к полной, подтвержденной и необратимой денуклеаризации", — сказал он.
Билица подчеркнул, что ЕС считает, что КНДР не может обладать статусом ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
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