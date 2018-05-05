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Трамп обсудит с Мун Чжэ Ином саммит с Ким Чен Ыном
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Трамп 22 мая обсудит с Мун Чжэ Ином предстоящий саммит с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: © REUTERS / Joe Skipper
Президент США Дональд Трамп встретится 22 мая со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и обсудит с ним свои предстоящие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп примет президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая 2018 года… Президент Трамп и президент Мун продолжат тесную координацию по развитию ситуации на Корейском полуострове после межкорейского саммита 27 апреля. Два лидера также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", — сказано в сообщении.
Ранее советник Трампа Джон Болтон на встрече в пятницу с главой управления по национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёном согласовали мнения по планам сотрудничества между Южной Кореей и США, нацеленным на денуклеаризацию Корейского полуострова и провели консультации, посвященные планируемому саммиту КНДР-США.
Также стороны подтвердили, что Сеул и Вашингтон поддерживают крепкие союзнические отношения и в обороноспособности союзников на Корейском полуострове не будет ни малейших изменений.
27 апреля состоялся первый за десять лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
В настоящее время ведется подготовка к встрече президента США и лидера КНДР.
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