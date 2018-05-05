Трамп обсудит с Мун Чжэ Ином саммит с Ким Чен Ыном

Трамп 22 мая обсудит с Мун Чжэ Ином предстоящий саммит с Ким Чен Ыном

"Президент Дональд Трамп примет президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая 2018 года… Президент Трамп и президент Мун продолжат тесную координацию по развитию ситуации на Корейском полуострове после межкорейского саммита 27 апреля. Два лидера также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", — сказано в сообщении.

Ранее советник Трампа Джон Болтон на встрече в пятницу с главой управления по национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёном согласовали мнения по планам сотрудничества между Южной Кореей и США, нацеленным на денуклеаризацию Корейского полуострова и провели консультации, посвященные планируемому саммиту КНДР-США.

Также стороны подтвердили, что Сеул и Вашингтон поддерживают крепкие союзнические отношения и в обороноспособности союзников на Корейском полуострове не будет ни малейших изменений.

27 апреля состоялся первый за десять лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

В настоящее время ведется подготовка к встрече президента США и лидера КНДР.