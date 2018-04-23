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Страны «Большой семерки» оценили поведение КНДР
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Страны «Большой семерки» оценили поведение КНДР 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Главы МИД стран G7 считают последние заявления КНДР первым шагом на пути к денуклеаризации, говорится в заявлении по итогам встречи министров в Торонто.
"Мы считает последнее заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний, пусков межконтинентальных баллистических ракет и о закрытии испытательных центров первым шагом на пути к полной денуклеаризации", — говорится в документе.
Страны G7 также выступают за дипломатическое решение вопросов ядерного и ракетного разоружения КНДР.
"Мы также готовы донести до КНДР, что дипломатическое решение, ведущее к полной, подтверждаемой и необратимой ликвидации оружия массового поражения и ракет, а также связанных с ними предприятий, является единственной целесообразной опцией для КНДР, и это также будет способствовать лучшему будущему всего международного сообщества", — считают главы МИД стран "Большой семерки".
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