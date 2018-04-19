Германия просит освободить ее от санкций против России

Германия просит освободить ее от антироссийских санкций

По словам неназванных источников газеты, на правительство Германии давят крупные компании, работающие с Россией. Они опасаются, что из-за санкций могут потерять прибыль.

По информации WSJ, речь идет об убытках «в сотни миллионов евро».

Помощник Меркель заявил, что канцлер намерена обсудить с американским президентом «экономические последствия торговой политики США». Он назвал предстоящую встречу «нелегкой».

С российскими компаниями из санкционного списка США работают немецкие Siemens , Daimler и Volkswagen. Также ограничительные меры помешают банкам финансировать новые проекты в России.