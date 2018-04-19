Германия просит освободить ее от санкций против России

Власти Германии обратятся к США с просьбой о послаблениях для немецких компаний, которые могут пострадать от новых санкций против России. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным The Wall Street Journal, эту проблему будут обсуждать глава Минфина Германии Олаф Шольц в Вашингтоне на этой неделе и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля.
По словам неназванных источников газеты, на правительство Германии давят крупные компании, работающие с Россией. Они опасаются, что из-за санкций могут потерять прибыль.
По информации WSJ, речь идет об убытках «в сотни миллионов евро».
Помощник Меркель заявил, что канцлер намерена обсудить с американским президентом «экономические последствия торговой политики США». Он назвал предстоящую встречу «нелегкой».
С российскими компаниями из санкционного списка США работают немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen. Также ограничительные меры помешают банкам финансировать новые проекты в России.
Шестого апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке, среди прочих, оказались Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Алексей Миллер. Акции компании «Русал», долями в которой владеют Дерипаска и Вексельберг, подешевели до исторического минимума. Также упал курс рубля.
Два федеральных чиновника рассказали РБК, что в Кремле заранее приготовились к тому, что США пойдут по самому жесткому сценарию: введут санкции против госдолга и отключат Россию от системы SWIFT. Власти продумывают действия, которые предпримут в таком случае.