ФРГ отказывается от новых санкций против России

ФРГ попросит освободить ее от жестких санкций против России

По сведениям немецких чиновников, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить американские власти вывести немецкие компании из под действия жестких антироссийских санкций.

Собеседники издания сообщили, что этот же круг вопросов намерена поднять и канцлер Германии Ангела Меркель , которая должна встретиться с Дональдом Трампом в конце апреля. При этом речь пойдет не о каких-то конкретных компаниях, а обо всем немецком бизнесе.

Теоретически Министерство финансов США может пойти навстречу Германии и позволить сохранить действующие контракты с попавшими под санкции компаниями на определенный период времени.

Американская газета указывает, что давление на правительство Меркель оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшившихся отношений между Москвой и Вашингтоном. Потенциальные же потери немецких компаний, среди которых упомянуты Siemens , Daimler и Volkswagen, могут составлять сотни миллионов евро.

Представитель Siemens касательно новых санкций, которые могут коснуться сотрудничества с « Силовыми машинами », отметил, что концерн «работает не с олигархами, а с компаниями». В Daimler и Volkswagen от комментариев отказались.

Товарооборот между Германией и Россией в 2017 году вырос до 54,5 млрд евро, что на 11 млрд евро больше чем в 2016 году.