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ФРГ отказывается от новых санкций против России
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ФРГ попросит освободить ее от жестких санкций против России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: EPA
Руководство Германии намерено в ближайшее время обратиться к Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении России, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal
По сведениям немецких чиновников, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить американские власти вывести немецкие компании из под действия жестких антироссийских санкций.
Собеседники издания сообщили, что этот же круг вопросов намерена поднять и канцлер Германии Ангела Меркель, которая должна встретиться с Дональдом Трампом в конце апреля. При этом речь пойдет не о каких-то конкретных компаниях, а обо всем немецком бизнесе.
Теоретически Министерство финансов США может пойти навстречу Германии и позволить сохранить действующие контракты с попавшими под санкции компаниями на определенный период времени.
Американская газета указывает, что давление на правительство Меркель оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшившихся отношений между Москвой и Вашингтоном. Потенциальные же потери немецких компаний, среди которых упомянуты Siemens, Daimler и Volkswagen, могут составлять сотни миллионов евро.
Представитель Siemens касательно новых санкций, которые могут коснуться сотрудничества с «Силовыми машинами», отметил, что концерн «работает не с олигархами, а с компаниями». В Daimler и Volkswagen от комментариев отказались.
Товарооборот между Германией и Россией в 2017 году вырос до 54,5 млрд евро, что на 11 млрд евро больше чем в 2016 году.
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