Абэ назвал условие для нормализации отношений с КНДР

"Если Северная Корея встанет на истинный путь, то, как это и было указано в Пхеньянской декларации, мы подведем черту под несчастным прошлым и откроем путь для нормализации отношений", — сказал Абэ.

Он также напомнил, что в настоящее время между двумя странами нет дипломатических отношений.

Ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации.