Ещё
Абэ назвал условие для нормализации отношений с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абэ назвал условие для нормализации отношений с КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что если Северная Корея встанет на истинный путь, возможна нормализация ее отношений с Японией. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Если Северная Корея встанет на истинный путь, то, как это и было указано в Пхеньянской декларации, мы подведем черту под несчастным прошлым и откроем путь для нормализации отношений", — сказал Абэ.
Он также напомнил, что в настоящее время между двумя странами нет дипломатических отношений.
Ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации.
В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения.
Газета.Ru: последние новости
Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия в Думе Трамп хочет наладить отношения с Россией Парламент Кубы предложил кандидатуру на пост президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»138
ФРГ отказывается от новых санкций против России12
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля62
Путин ввел новую меру пресечения226
Сирия передала РФ неразорвавшиеся ракеты8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение