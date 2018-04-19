Ещё
«Интересы военных Украины выброшены на помойку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Интересы военнослужащих Украины, как и других простых людей, сейчас "выброшены на помойку", заявил украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН.
Ранее группа ВМС Украины обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного в Крыму. В открытом письме говорится, что украинские власти с 2014 года не сделали ничего для решения проблемы. Моряки пригрозили вернуться в Крым "для решения квартирного вопроса". Соскин уверен, что письмо было написано моряки от безысходности.
"Люди, которые не остались в Крыму, потеряли всё. Порошенко лично обещал, что они получат компенсацию. Тем более, они не приняли российское гражданство. К сожалению, кроме болтовни эти люди больше ничего не получили, как и переселенцы с территорий Донецкой и Луганской областей. Порошенко — лжец. Когда он выступает по телевизору, он обещает людям что-то. Люди доведены до отчаяния, потому что цены растут, люди с 2014 года потратили все запасы денег", — сказал политолог.
Эксперт отмечает, что обратившиеся к Порошенко моряки не могут просто вернуться в Крым, так как они считаются иностранным гражданами. По сути, говорит политолог, они оказались "между молотом и наковальней".
По словам Соскина, если украинские граждане даже в небольшом количестве будут возвращаться и просить получения гражданства России, для Порошенко это станет серьезным репутационным ударом накануне выборов.
"В стране во главе с кланом Порошенко интересы простых людей выброшены на помойку", — резюмировал Соскин.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. На голосовании 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались присоединение к РФ. Референдум был организован после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов весной 2014 года. В январе 2018-го Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику.
РИА Новости: последние новости
Саблин не видит препятствий для ОХЗО приехать в Думу для расследования В Раде пророчат распад Украины по сценарию Югославии Белые каски организаторов "химатаки" нашли на свалке в Думе, сообщают СМИ
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»86
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля60
Путин ввел новую меру пресечения193
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Поляки избили белорусов за русский язык46
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение