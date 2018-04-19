Трамп: никто не относится так жёстко к РФ, как я

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никто не занимает более жёсткую позицию в отношении России, чем он.
«Нет никого, кто был бы более жёстким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
При этом Трамп отметил, что налаживание Соединнёными Штатами хороших отношений с Россией и Китаем стало бы позитивным развитием событий.
«Если мы сможем поладить с Китаем, и если мы сможем поладить с Россией, и если мы сможем поладить с Японией и другими странами, это хорошая вещь, не плохая. Просто помните об том», — подчеркнул американский лидер.
Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между двумя странами.