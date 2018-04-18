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Трамп оценил встречу Помпео с Ким Чен Ыном
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Трамп заявил, что Помпео «поладил» с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео, встречавшийся с Ким Чен Ыном, "поладил" с северокорейским лидером.
"Он только что покинул Северную Корею. Провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо, замечательно… Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми", — сказал Трамп журналистам в кулуарах своей встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее Трамп подтвердил, что Помпео ездил в КНДР, чтобы подготовить саммит двух лидеров.
Межкорейский саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином намечен на 27 апреля, после чего в мае предполагается провести встречу Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
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