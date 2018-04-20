Трамп призвал Сенат побыстрее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сенат должен как можно скорее одобрить кандидатуру экс-главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом он написал в твиттере.

"Майк Помпео — выдающийся человек. Он был первым в своем классе в Вест-Пойнте, одним из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всем, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно скорее. Он будет отличным госсекретарем!" — написал Трамп.

Отмечалось, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.