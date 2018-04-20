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Трамп призвал Сенат побыстрее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря
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Трамп призвал Сенат побыстрее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сенат должен как можно скорее одобрить кандидатуру экс-главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом он написал в твиттере.
"Майк Помпео — выдающийся человек. Он был первым в своем классе в Вест-Пойнте, одним из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всем, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно скорее. Он будет отличным госсекретарем!" — написал Трамп.
Ранее The Washington Post сообщала, что Помпео встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном на пасхальных выходных. По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров стран.
Отмечалось, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.
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