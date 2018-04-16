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Трампа признали негодным для президентства
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Трампа признали негодным для президентства 

News.ru 16 апреля 2018
Бывший директор ФБР Джеймс Коми назвал американского лидера Дональда Трампа «морально непригодным» к исполнению своих обязанностей. Об этом он заявил в эфире канала ABC.
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