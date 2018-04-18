Украине пророчат распад

В Раде пророчат распад Украины по сценарию Югославии

В эфире телеканала NewsOne парламентарий прокомментировал новую инициативу фракции "Народный фронт" о введении дополнительного налога для украинцев, работающих в России

По мнению Шуфрича, такое решение отрицательно скажется на судьбе огромного количества украинских граждан. Депутат подчеркнул, что те, кто уезжает в Россию на заработки, всего лишь хотят обеспечить свои семьи и "привозят деньги в страну".

Как считает политик, подобные действия властей могут привести к распаду Украины.

"Ребята, идите с богом. С вашим Порошенко, с вашими этими идиотскими инициативами идите подальше и побыстрее. Потому что, я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья", — заявил Шуфрич.

По его словам, Украину может постигнуть судьба Югославии.

"То, о чем говорят сегодня за границей, в конце концов, реализуется, когда скажут: "Да эти украинцы не могут жить в одной стране. Давайте просто: раз и навсегда, как Югославию", — заметил парламентарий.

По мнению политика, украинская администрация "не имеет права допустить" развала государства. В противном случае нынешнюю власть просто "проклянут" в будущем.