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Украине пророчат распад
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В Раде пророчат распад Украины по сценарию Югославии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Политический кризис на Украине может привести к распаду государства. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.
В эфире телеканала NewsOne парламентарий прокомментировал новую инициативу фракции "Народный фронт" о введении дополнительного налога для украинцев, работающих в России.
По мнению Шуфрича, такое решение отрицательно скажется на судьбе огромного количества украинских граждан. Депутат подчеркнул, что те, кто уезжает в Россию на заработки, всего лишь хотят обеспечить свои семьи и "привозят деньги в страну".
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Как считает политик, подобные действия властей могут привести к распаду Украины.
"Ребята, идите с богом. С вашим Порошенко, с вашими этими идиотскими инициативами идите подальше и побыстрее. Потому что, я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья", — заявил Шуфрич.
По его словам, Украину может постигнуть судьба Югославии.
"То, о чем говорят сегодня за границей, в конце концов, реализуется, когда скажут: "Да эти украинцы не могут жить в одной стране. Давайте просто: раз и навсегда, как Югославию", — заметил парламентарий.
По мнению политика, украинская администрация "не имеет права допустить" развала государства. В противном случае нынешнюю власть просто "проклянут" в будущем.
"Там уже не будет левых, правых, власти, оппозиции. Но, к сожалению, инициатива сегодня в руках власти, а ответственности — ноль", — подытожил Шуфрич.
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Комментарии140  Ещё 4 источника 
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