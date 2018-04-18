Белые каски нашли на свалке в Думе

Белые каски организаторов «химатаки» нашли на свалке в Думе, сообщают СМИ

Противогазы и другой "реквизит" организаторов провокации с якобы применением химоружия в сирийской Думе найдены на одной из свалок этого города, следует из видеосюжета, опубликованного в среду на сайте телеканала "Звезда"

"Фургон террористов остановился на свалке. Из него вышли два человека в форме "Джейш аль-Ислам" и выгрузили несколько мешков. Когда они уехали, решил спуститься и проверить, кого на этот раз они казнили и выбросили на свалку, — так часто происходило в последние дней десять перед их уходом из Думы. Развернул мешки, и оттуда посыпались маски и противогазы, какой-то порошок", — говорит в ролике житель города, представившийся Уммаром.

В ролике показана свалка, где среди обычного мусора разбросаны противогазы и белые каски.

Кроме того, в материале "Звезды" показаны вырытые террористами под городом тоннели, ведущие к бункерам, где хранились бронежилеты, оружие и мешки с неопознанными веществами иностранного производства.

"Что-то боевики в спешке уничтожить не успели, хотя перед уходом пытались замести следы и сжигали свои штабы и склады. Но оставленных улик достаточно, чтобы предоставить их международным экспертам, которые сейчас находятся в Думе", — говорится в видеосюжете.