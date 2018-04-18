Алиев пообещал держать Армению в изоляции

Президент Азербайджана пообещал держать Армению в изоляции

«Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе резолюций ООН . Мы не допустим создания второго армянского государства на наших территориях. Наша принципиальная политика останется без изменений. Мы также продолжим политику изоляции Армении от всех региональных проектов до полного решения конфликта», — пообещал Алиев.

Президент Азербайджана уверен, что ни одна страна в мире не признает независимости Нагорно-Карабахской Республики.

«Благодаря нашей политике Армения сегодня превратилась в страну-тупик. Мы не скрываем, что это результат нашей целенаправленной работы. Мы также стремимся показать всему миру, что сегодняшняя Армения создана на исторических азербайджанских землях. У нас имеются соответствующие доказательства», — подчеркнул Алиев.

В феврале Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан», назвал политической и стратегической целью «возвращение в Ереван », который, по его словам, «историческая территория азербайджанцев». Алиев отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур и Гокча ( озеро Севан на востоке Армении).

Министерство иностранных дел Армении обвинило азербайджанского президента в расизме.

«Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», — сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.