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Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
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Начальника штаба ВМС Украины отстранили от должности из-за жены-россиянки 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: dumskaya.net
Начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности из-за информации о российском гражданстве его жены, пишет одесское издание "Думская".
Такое решение принял министр обороны страны Степан Полторак. Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого является как гражданство жены военного, так и допущенные им "финансово-экономические нарушения".
Жена Гладкого Елена вместе с детьми два года жила в Крыму после его присоединения к России, а дочь капитана первого ранга выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии, утверждает "Думская".
В пресс-службе ВМС Украины сообщили, что причиной отстранения Гладкого стали "выявленные недостатки в служебной деятельности".
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