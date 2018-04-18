«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня

Главные события среды

Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США

Ответные меры РФ на санкции ряда стран, которые ввели их в отношении России, будут точечными и очень чувствительными. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Решена судьба российских банков в SWIFT

Гендиректор международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT Готфрид Лайбрандт заверил, что Россию не отключат от системы из-за санкций.

В Кремле ответили на "план Авакова"

Урегулирование проблем Донбасса возможно только при условии выполнения минских договоренностей, которые блокируются украинской стороной.

Чайка рассказал, за что поплатился Березовский

Российский бизнесмен Борис Березовский играл «ключевую роль» в убийстве бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко.

На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы

В московском аэропорту Внуково пассажиров Boeing-737 эвакуировали после нападения пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти

Ученик, устроивший нападение в школе № 1 Стерлитамака, заранее составил список врагов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда

Продюсер Дэвида Копперфильда раскрыл секрет главного трюка иллюзиониста, сообщает Associated Press.

США разместили в Греции ядерное оружие

США разместили в Греции ядерное оружие. Об этом местному телеканалу Antenna заявил лидер Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас.

Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Первая российская газовая турбина большой мощности разрушилась при испытаниях, сообщает «Коммерсант». Турбины ГТД-110М должны стать альтернативой продукции немецкого концерна Siemens, который не может поставлять их в Россию из-за санкций.

Украинские моряки пригрозили Порошенко

Офицеры Военно-морских сил Украины, в 2014 году покинувшие Крым, обратилась с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко и заявили, что могут вернуться на полуостров.

В Роскомнадзоре допустили блокировку Facebook в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью изданию «Известия» заявил о том, что после проверки соцсети Facebook может встать вопрос о её блокировке в России. Это произойдёт в том случае, если компания не выполнит требования ведомства.