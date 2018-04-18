Минобороны опровергло данные о ранении офицера в Сирии

В Минобороны опровергли сообщение о ранении российского офицера в Восточной Гуте

российском военном ведомстве опровергли сообщения СМИ о ранении российского офицера в Восточной Гуте.

Информация российского издания «Коммерсант» о якобы ранении с.г. в н.п. Дума (Восточная Гута, Сирия ) российского офицера не соответствует действительности, сообщили в российском военном ведомстве.

«17 апреля, при обеспечении безопасности рекогносцировочной поездки сотрудников ООН в городе Дума на внешнем периметре охраны автоколонны произошел огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами», — говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что в результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности, а российских военнослужащих на месте инцидента не было.