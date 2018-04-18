Савченко назвала себя «крепким орешком» для полиграфа

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что она оказалась «крепким орешком» для проверки на полиграфе. Об этом сообщает «Украинская правда».
Соответствующее заявление Савченко сделала после заседания суда в Киеве, рассматривавшего вопрос о принудительном взятии у неё образца слюны.
«Препятствовало этому (прохождению детектора лжи) не голодание, а просто потому, что я такой человек, который тестируется, как оказалось, довольно сложно», — сказала она.
При этом Савченко отказалась рассказывать, на какие вопросы она отвечала в ходе проверки, сославшись на тайну следствия.
Ранее сообщалось, что Савченко завершила проверку на полиграфе.