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Савченко назвала себя «крепким орешком» для полиграфа
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СМИ: Савченко назвала себя «крепким орешком» для полиграфа 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что она оказалась «крепким орешком» для проверки на полиграфе. Об этом сообщает «Украинская правда».
Соответствующее заявление Савченко сделала после заседания суда в Киеве, рассматривавшего вопрос о принудительном взятии у неё образца слюны.
«Препятствовало этому (прохождению детектора лжи) не голодание, а просто потому, что я такой человек, который тестируется, как оказалось, довольно сложно», — сказала она.
При этом Савченко отказалась рассказывать, на какие вопросы она отвечала в ходе проверки, сославшись на тайну следствия.
Ранее сообщалось, что Савченко завершила проверку на полиграфе.
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