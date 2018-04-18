СМИ: Савченко назвала себя «крепким орешком» для полиграфа

Соответствующее заявление Савченко сделала после заседания суда в Киеве, рассматривавшего вопрос о принудительном взятии у неё образца слюны.

«Препятствовало этому (прохождению детектора лжи) не голодание, а просто потому, что я такой человек, который тестируется, как оказалось, довольно сложно», — сказала она.

При этом Савченко отказалась рассказывать, на какие вопросы она отвечала в ходе проверки, сославшись на тайну следствия.

Ранее сообщалось, что Савченко завершила проверку на полиграфе.