В Госдуме не исключили новых ударов коалиции по Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что возможны новые ракетные удары западной коалиции по Сирии под благовидным предлогом борьбы с международным терроризмом.

"Вот под этим благовидным предлогом вполне возможны новые ракетные удары западной коалиции", — сказал РИА Новости Красов, комментируя заявление помощника госсекретаря США о нанесении поражения ИГ* в Сирии и Ираке.

Парламентарий добавил, что на территории Сирии боевики ИГ* давно разгромлены при участии России, Ирана и Сирии, а запущенные США "умные" ракеты могут полететь не туда, куда они направлялись.

"Ну, честно говоря, ИГ* давно разгромлен на территории САР, то есть с кем они собираются воевать? Для всего мирового сообщества цель озвучена благая, вполне возможно, скажем так, после этого тоже последуют удары. Запустят опять "умные" ракеты, но зачастую у наших западных партнеров эти умные ракеты летят не туда, куда они направлялись. Вот чего необходимо опасаться", — пояснил депутат.

Красов отметил, что западные коллеги очень непредсказуемые и зачастую их слова расходятся с делами, поэтому к подобным заявлениям нужно относиться с недоверием.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.